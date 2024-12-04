Annelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Annelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylemlerini sürdürüyor.

04.12.2024 20:23
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Annelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini bu hafta da kararlılıkla sürdürdü. Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter. Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Bugüne kadar çocuğundan hiç haber alamadığını ifade eden Ayten Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum yolunuz yol değil. Dağların başında devlet kurulmaz, mağaralarda devlet kurulmaz oğlum. Beni görüyorsan dön yavrum. Gel devlete teslim ol. Oğlum bu bizim davamız değil. Bu Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz onlardan değiliz. Sen niye başımıza böyle ettin. Bir kişi dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek çıkın. Çocukları dağdan çevirelim. Yeter yavrum biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halit Altun da, 10 yıl önce çocuğunun götürüldüğünü belirterek, "Evlat nöbetini sürdürmeye kararlıyım. HDP ve PKK hiçbiri çıkıp da bir şey demiyor ki 'kapılarımıza niye geliyorsunuz' diye. İşte sesimizi duysunlar. Biz çocuklarımız için sizin kapınızdayız. Biz sizin karakaş ve gözlerinize hayran değiliz. Sizden tek çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirmeyene kadar sizin kapınızı terk etmeyeceğiz. Bunun bilincinde olun" dedi.

Kaynak: İHA

DEM Parti, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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