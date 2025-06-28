Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu - Son Dakika
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Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
28.06.2025 10:30
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İzmir Karabağlar'da annesi Zehra Barbak'ı öldüren Kayhan Barbak'ın yargılandığı davada çiftin o dönem 8 yaşında olan çocuğu M.A.B. tanık olarak dinlendi. Çocuk, annesinin boğazının sıkıldığını ve bıçaklandığını gördüğünü anlatarak, olayın kendi odasında gerçekleştiğini ve korkudan salona kaçtığını ifade etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Zehra Barbak'ı (37) öldüren Kayhan Barbak'ın (39) yargılandığı davada çiftin o dönem 8 yaşında olan çocukları dinlenildi. M.A.B, "Annemin bağırmasıyla uyandım. Annemin boğazını sıkıyordu. Sonra da annemin bacağına bıçak soktu. Korkudan salona gittim. Titriyordum. Annemin gözü de morarmıştı. Ben salonda çizgi film izlerken halamlar ve polis geldi. Polisler babamı alıp götürdü. Bütün her şey benim odamda oldu" dedi.

Olay, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'Kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İFADESİNDE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde; tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ifadesinde ayrıca balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Kayhan Barbak'ın yargılanmasına bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları, öldürülen Zehra Barbak'ın annesi Naime Özkan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada çiftin müşterek çocukları M.A.B. (10), uzman pedagog eşliğinde SEGBİS ile tanık olarak dinlenildi. Olay günü evde anne ve babasıyla olduğunu söyleyen M.A.B., "Annemin bağırmasıyla uyandım. Annemin boğazını sıkıyordu. Sonra da annemin bacağına bıçak soktu. Korkudan salona gittim. Titriyordum. Annemin gözü de morarmıştı. Ben salonda çizgi film izlerken halamlar ve polis geldi. Polisler babamı alıp götürdü. Annemi bıçakladığı anı gördüm. Bütün her şey benim odamda oldu. Annem odamdan çıkarken yaralıydı. Burnundan da kan geliyordu. Gözü mordu. Lavaboda annemi bıçakladığı bıçak vardı. Evde her akşam kavga ederlerdi. Sürekli annemin telefonuna bakıyordu. Onlarla ilgili tartışıyorlardı. Olaydan önce bana da tokat attı" dedi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM EŞİM YAŞASAYDI"

Tanık beyanlarına ilişkin savunma yapan sanık Kayhan Barbak, "Çocuk tembihlenmiş. Oğluma da eşime de bir kere vurmadım. Kazayla oldu. Bilerek yapmadım. Keşke ben ölseydim eşim yaşasaydı" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip davayı 7 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 646464ak:
    dun aksam pkk drone ile saldirdi 3 u agir askerimiz yarali ve baska yaralilar var yaziyor x de haber dogrumu 1 0 Yanıtla
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