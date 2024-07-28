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Annesini öldüren babasını vurmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini öldüren babasını tabancayla yaralayan genç, tekerlekli sandalyede sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi de bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. ise babasını ateş ederek yaraladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Mustafa Y. Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tutci'nin eşinden 7 sene önce boşandığı, 5 çocuğundan Sinan Y'nin ise geçtiğimiz mart ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.