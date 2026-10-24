Antakya Aydınlıkevler\'de yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi

Antakya Aydınlıkevler'de yanan motosiklet kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Aydınlıkevler Mahallesi'nde çıkan motosiklet yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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