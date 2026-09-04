Antakya'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 596 şahıs ve 199 araç kontrol edildi. Uygulamada, aralarında gasp, dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlarından dosya firarisi olanların da bulunduğu 14 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 596 şahıs ve 199 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 2 Eylül tarihinde 19.30-20.30 saatleri arasında Antakya genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde; kayıp olarak aranan 1 şahıs, tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma (gasp) suçundan dosya firarisi 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan dosya firarisi 6 şahıs, cinsel taciz suçundan dosya firarisi 1 şahıs, tehdit-hakaret suçundan dosya firarisi 2 şahıs ve resmi belgede sahtecilik suçundan dosya firarisi 1 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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