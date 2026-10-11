Antakya'da çalınan araç 1 saatte bulundu, hırsız kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da çalınan araç 1 saatte bulundu, hırsız kaza yapınca yakalandı

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Antakya\'da çalınan araç 1 saatte bulundu, hırsız kaza yapınca yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde market alışverişi sırasında çalışır bırakılan hafif ticari araç çalındı; polis aracı yaklaşık bir saat içinde bularak sürücüye teslim etti. Çaldığı araçla kaza yapan şüpheli Ö.Ş. yakalanıp tutuklandı.

Hatay'da market alışverişi yapmak için aracından ayrılan Barış Ertaş'ın çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracın aynı markette alışveriş yapan hırsız tarafından çalındığı anlar an be an kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık bir saat içerisinde bulunan aracına kavuşan Ertaş'a, polis ekiplerine teşekkür dileklerini iletti.

Olay, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 14.10 sıralarında Antakya ilçesi Alazı Mahallesi Eski İskenderun Yolu üzerinde meydana geldi. Market alışverişi yapmak için hafif ticari aracını çalışır halde bırakarak ayrılan Barış Ertaş, alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Aracın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı yaklaşık bir saat içerisinde bularak sahibine teslim etti. Olayın şüphelisi Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın şüphelisi Ö.Ş., marketin önünde çalışır vaziyette çaldığı araçla kaza yapmasının ardından yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızın marketten çıktıktan sonra çalışır vaziyette gördüğü aracın çevresinde bir süre gezindiği ve kendi malıymış gibi binip gittiği akıl almaz an be an görüldü.

"Ben alışveriş yaparken şahıs da marketten çıkmış ve arabayı çalışır vaziyette görünce binip gitmiş"

Çalınan aracını çok kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Barış Ertaş, "Market alışverişi yapmak için durdum. Dışarı çıktığımda arabamın yerinde olmadığını gördüm. Hemen polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar, hemen yardımcı oldular ve ilgilendiler. Aynı gün içerisinde, yaklaşık bir saat içinde arabamı bulup bana teslim ettiler. Arabadan ayrılıp markette yaklaşık 5 dakika kaldım. Ben alışveriş yaparken şahıs da marketten çıkmış. Arabayı çalışır vaziyette görünce binip gitmiş. Arabamı aynı gün içerisinde buldukları için Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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