Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antakya\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yukarı Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir konteynerda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

19.02.2024 10:20
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteyner da çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın Antakya ilçesi Yukarı Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan bireysel konteyner da yangın alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteyner da çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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