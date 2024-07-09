Antakya'da Hafriyat Kamyonu ile Çarpışan Kadın Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli bisiklette yolcu konumunda bulunan 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetti. Kazada ölen kadının cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Hafriyat kamyonları ciddi sıkıntılar yaşatıyor"

Bölgede çok sayıda kaza meydana geldiğini ifade eden Küçükdalyan Mahallesi Muhtar Ali Gazaloğlu, "Bugün vahim bir olay oldu. Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı. Hafriyat kamyonları ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Özellikle buraya bir kavşak veya trafik ışığı koyulmasını istiyoruz. Burada günlük kazalar oluyor. Bugün ölümlü kaza oldu ama burada ciddi kazalar oluyor" dedi. - HATAY