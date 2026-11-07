Antakya'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Antakya'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandı

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Antakya\'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç., emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ö.Ç.'yi Antakya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Hırsızlık3. SayfaAntakyaGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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