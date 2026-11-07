Antakya\'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandı

Antakya'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşen Ö.Ç. yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç., emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ö.Ç.'yi Antakya'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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