Antakya'da kontrollü olarak yıkılan binanın yıkım anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Antakya'da kontrollü olarak yıkılan binanın yıkım anı kameraya yansıdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken, vatandaşlar yıkımı üzüntülü bir şekilde izledi. Binanın yıkımı profesyonel bir şekilde gerçekleştirilirken, çevredeki diğer binalara zarar verilmeden yapıldı. Yıkımı izleyen vatandaşlar, komşularının yıllardır yaşadığı binanın yıkılmasını içlerini parçalayarak izlediklerini ifade etti.

24.07.2024 08:55
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken vatandaş Hilmi Kara, komşularının yaşadığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yıkımını üzüntülü bir şekilde izlediğini ifade eden vatandaş Hilmi Kara, "Burayı yıkarken bayağı profesyonel yıktılar. Çünkü çevresinde az hasarlı binalar vardı. Onlara zarar vermeden güzel bir şekilde yıktılar. Henüz çevrede yıkılacak çok bina var. Orta hasarlıydı aslında ama bina sahibi yıkılmasını istedi. Daha sağlam bir bina inşa edecek sanırsam. Yıkımı gördük, birebir canlı şahit olduk, anbean izledik. İçimiz parçalanarak izledik. Çünkü yıllardır burada komşularımız var. Bayağı da kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da kontrollü olarak yıkılan binanın yıkım anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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