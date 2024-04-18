Antakya'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antakya'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antakya\'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kisecik Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından binada soğutma çalışmaları yapıldı.

18.04.2024 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yer alan Aydınlı Sokak'ta bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, İtfaiye, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Yeni başkan talimat verdi Zabıtalar Patnos’taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor
09:59 Mağarada define faciası Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
08:27 Bakan Tunç: Mülakatta ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:39 Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı
10:34 Afgan Madencinin Yanmış Cesedi ve Kayıp Böbreği: Organ Ticareti Şüphesi Afgan Madencinin Yanmış Cesedi ve Kayıp Böbreği: Organ Ticareti Şüphesi
10:26 “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumları Naci Görür’ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?
10:16 Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım
10:08 Konut satışlarında düşüş Konut satışlarında düşüş
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
09:26 MİT’ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı MİT'ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 11:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: Antakya'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement