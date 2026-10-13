Antakya\'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiyece kontrol altına alındı

Antakya'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiyece kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde bulunan müstakil evin çatı kısmında meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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