Antakya\'da Zeytinyağı Fabrikasında Yangın Çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya'nın Üzümdalı Mahallesi mevkiinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yandığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla yangın büyüdü. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - HATAY