Antalya Aksu\'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19043 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.'nın kullandığı kamyon ile Emre K. idaresindeki 07 LL 590 plakalı motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsü Emre K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesini bulunduğu öğrenilen genç motosikletli yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki sokak keşiminde motosikletin karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın ardından aracından inen kamyon sürücüsünün yerde yatan genci görünce elini başına götürerek yaşadığı üzüntü görüldü.