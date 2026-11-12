Antalya Aksu'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Aksu'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Aksu\'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Aksu\'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı
Haber Videosu

Antalya Aksu'da önceki gün kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen genç sürücü Kepez Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı, kaza anı kamerada.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19043 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.'nın kullandığı kamyon ile Emre K. idaresindeki 07 LL 590 plakalı motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsü Emre K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesini bulunduğu öğrenilen genç motosikletli yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki sokak keşiminde motosikletin karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın ardından aracından inen kamyon sürücüsünün yerde yatan genci görünce elini başına götürerek yaşadığı üzüntü görüldü.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiYerel HaberlerAntalya AksuMotosiklet3. SayfaOtomobilAntalyaGüncelKepezKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan danışman: Juventus, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat önerebilir İtalyan danışman: Juventus, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat önerebilir
Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor’a 15 milyon euroluk bonservis talebi Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor'a 15 milyon euroluk bonservis talebi
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Aksu'da kamyon ile motosiklet çarpıştı, genç sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android