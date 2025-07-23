Antalya-Bucak yolunda kaza: Araç alev aldı

Antalya- Bucak kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çapan otomobil alev aldı. Çevredekiler tarafından alev alan araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'dan Bucak yönüne seyreden Furkan A. (28) idaresindeki 15 EH 008 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak alev aldı. Kazada yaralanan sürücü Furkan A. ve yanındaki Beyzanur D. (22) vatandaşlarca araçtan çıkarılarak güvenli bölgeye taşındı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR