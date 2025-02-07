Antalya\'da 14 Kişi Tutuklandı

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Antalya'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan 14 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, toplam 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve nakledilmesi" suçundan 4, "Tefecilik" suçundan 4 ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak" suçundan 1 kişi tutuklandı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 1 tabanca, 1 şarjör, 5 tabanca fişeği, 177 kilogram sodyum siyanür, 380 bin adet makaron, 90 bin 591 adet kaçak emtia (elektronik sigara likit ve parçaları), 2000 litre kaçak alkol, 238 adet kaçak elektronik sigara, 48 paket kaçak sigara, 20 kilogram kaçak tütün ve 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA