Antalya\'da 15 Kilogram Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

Antalya'da polisin bir eve aptığı baskında 15 kilogram ron maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Kızılarık Mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti.

Adrese yapılan baskında narkotik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama sonucunda 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Evdi bulunan 1 şüpheli gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA