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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan denetimlerde, 287 bin 650 şahıs sorgulandı ve bin 110 şüpheli yakalandı. Ayrıca 30 araç ve 9 işyeri de aranma kaydı bulunduğu için yakalandı. Operasyonlar sonucunda ise 59 tabanca, 33 tüfek, 14 kuru sıkı tabanca, 600 fişek, 5 kesici alet ve çeşitli diğer suç malzemeleri ele geçirildi. Toplamda 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı.

Antalya\'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356\'sı tutuklandı
29.12.2023 - 18:25,
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Aralık 2023 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 287 bin 650 şahıs sorgulanırken, aranma kaydı bulunan bin 110 şüpheli yakalandı. Sorgulanan 201 bin 975 araç ve sürücüden, aranması bulunan 30 araç yakalandı.

Hurdacılara yönelik yapılan uygulamalarda ise 9 işyeri mühürlenerek yüklü miktarda cezai işlem uygulandı.

6 günde yapılan çalışmalar sonucunda 59 adet tabanca, 33 adet tüfek, 14 adet kuru sıkı tabanca, 600 adet fişek, 5 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen yüksek miktarda nakit Türk Lirası, muhtelif miktarda bisiklet, elektronik eşya, gıda maddesi ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Aralarında "Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Hırsızlık Suçları, Dolandırıcılık ve Yağma" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 bin 370 şüpheliden 356'sı tutuklandı - Son Dakika
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