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Antalya'da 5,8 milyon liralık tütün dolandırıcılığına 8 gözaltı

Firmanın yurt dışına sevkiyatı yapılması vaadiyle tütünleri il dışında başka araca yüklemişler

ANTALYA - Antalya'da nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünü, yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle il dışında başka bir araca yükleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edin edilen 8 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünün yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle ürünlerin araca yüklendikten sonra il dışında başka bir araca boşaltıldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayı ile ilgili Antalya merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile şüphelilere ait cep telefonlarına, sim kartlarına ve dijital materyallere el konuldu.