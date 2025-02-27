Antalya\'da 542 Aranan Kişi Yakalandı

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Antalya'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 542 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 542 kişi yakalandı. Aranan şahıslar arasında, 61 hırsızlık, 99 dolandırıcılık, 3 yağma, 10 cinsel suç, 3 öldürme ve 366 diğer suçtan zanlı yer alırken, ayrıca kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 188 kişi de yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - ANTALYA