Antalya'da 545 ve 193 Yıl Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 545 ve 193 Yıl Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı

Antalya\'da 545 ve 193 Yıl Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, toplam 738 yıl hapis cezası bulunan iki aranan şahsı yakaladı.

18.12.2024 15:03
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 545 yıl ve 193 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 150 adet UYAP aranma kaydı ile "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçlarından toplam 545 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından saklandığı yer tespit edilen 2 adet UYAP aranma kaydı bulunan ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 193 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ü. isimli şahıs da İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu saklandığı yerde yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 545 ve 193 Yıl Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı - Son Dakika

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