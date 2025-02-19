Antalya'da Ağıldaki Keçilere İkinci Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Antalya'da Ağıldaki Keçilere İkinci Köpek Saldırısı

Antalya\'da Ağıldaki Keçilere İkinci Köpek Saldırısı

Ali Özden'in ağılda 37 keçisi, köpek saldırısı sonucu telef oldu, zararı 500 bin lira.

19.02.2025 10:07
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Antalya'da hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar 1 ay içerisinde ikinci kez köpek saldırısına uğradı. Daha önce 25 hayvanı zarar gören Özden'in bu kez 3 gün önce aldığı ve sigorta işlemleri tamamlanmayan 37 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde 25 Ocak 2025 tarihinde Ali Özden'e ait keçilerin bulunduğu ağıl, sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, ağıla giren köpekler 25 keçiye zarar verirken, keçilerden 10 tanesi telef olmuş, 15 keçi ise vücutlarının değişik yerlerinden yaralanmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay bile geçmeden aynı ağıl yine köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpekler ikinci kez ağıla saldırdı

Ağıla saldıran köpekler, ağıldaki keçilerden 37 tanesinin telef olmasına neden oldu. Ağılda telef olan keçilerin 3 gün önce alındığını belirten Özden, sigorta işlemlerinin henüz tamamlanmadığı belirterek yaşadıkları karşısında çaresizlik içinde telef olan keçilerini iş makinesiyle kazdığı çukura gömdü. Özden'in zararının 500 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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