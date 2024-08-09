Tuvaletini yapmak için seçtiği yer alkollü adamın kabusu oldu - Son Dakika
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Tuvaletini yapmak için seçtiği yer alkollü adamın kabusu oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde alkol alan bir şahıs, ihtiyaç gidermek için gittiği parkın kenarından düşerek yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

09.08.2024 16:01
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Antalya'da alkol aldıktan sonra ihtiyaç gidermek isteyen bir şahıs, yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü.

20 METREDEN AŞAĞIYA YUVARLANDI

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki seyir alanında bulunan parka gelen ve isminin Ali Ş. olduğu öğrenilen şahıs, gölgelik alanda alkol almaya başladı.

Tuvaletin yapmak isterken ölüyordu! Alkollü adam 20 metrelik kayalıklardan düştü

Bir süre sonra ihtiyaç gidermek için parkın kenar noktasına giden Ali Ş. dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan alandan aşağı yuvarlandı.

Tuvaletin yapmak isterken ölüyordu! Alkollü adam 20 metrelik kayalıklardan düştü

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark eden aynı noktada alkol alan şahıslar kendisini aramaya başladı. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'nin, kayalıklardan düştüğü fark edildi.

Tuvaletin yapmak isterken ölüyordu! Alkollü adam 20 metrelik kayalıklardan düştü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tuvaletini yapmak için seçtiği yer alkollü adamın kabusu oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuvaletini yapmak için seçtiği yer alkollü adamın kabusu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çarman: İyi olmuş! 15 18 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Adam sakin sakin içiyormuş ne güzel. Bakın işte içen adamın sadece kendisine zararı olur 13 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Fazla içmenin zararları 11 2 Yanıtla
  • İhsan Alan: alkol her zaman zararlıdır Lavaboya gidecek olsan bile. ölmemiş se tekrar dener. 1 2 Yanıtla

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