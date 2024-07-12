Antalya'da Alkollü Sürücüye 47 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Alkollü Sürücüye 47 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 47 bin TL ceza yazılarak aracı trafikten men edildi. Ayrıca, üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu.

12.07.2024 13:56
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kural tanımayan sürücüye 47 bin TL ceza yazılarak, aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Güney Jandarma Karakolu uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüyü yakalamak için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. O esnada ilçeye giriş yapan Seyit A.D. idaresindeki 01 ACA 953 plakalı otomobil, ilçe girişinde bekleyen trafik ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede sürücü Seyit A.D.'nin 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

47 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu

Otomobil sürücüsü Seyit A.D.'ye "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi farklı ihlallerden toplam 47 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün üçüncü kez alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmasından dolayı ehliyetine 5 yıl el konuldu. Ceza yazılan araç trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Alkollü Sürücüye 47 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Alkollü Sürücüye 47 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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