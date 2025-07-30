Antalya\'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüler

Antalya'da hasta taşıyan ambulansın zor anları araç kamerasına yansıdı. Sıkışık trafikte geçiş üstünlüğü olan araçların kullanımı için oluşturulan emniyet şeridini kullanan kural tanımayan sürücüler ambulansa geçit vermedi.

Manavgat ilçesinde yaşanan olayda Antalya- Alanya D 400 karayolunda hasta taşıyan bir ambulansın trafikte yaşadığı zor anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. İçerisinde hasta bulunan ve yer yer sıkışık olan trafikte emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışan ambulans kuralları hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk olarak siren sesini duyan bir otobüs şoförü ambulansa yol verme düşüncesi ile fermuar sistemi olarak bilinen acil geçiş koridoru açmak istedi.

Uyarılara rağmen emniyet şeridini terk etmedi

Ancak geçiş üstünlüğü olan araçların kullanımı için oluşturulan emniyet şeridini işgal etti. Ambulans sürücüsünün uyarısı ile otobüs sürücüsü şerit değiştirirken, bir süre ilerleyen ambulans bir kez daha emniyet şeridini kullanan başka bir araç sürücüsü ile karşılaştı. Her dakikanın bile insan yaşamı için önemli olduğu o anlarda emniyet şeridini kullanan kamyonet sürücüsünün siren sesi ve ambulans şoförünün anonslarına rağmen uzun süre yolu terk etmediği görüldü. - ANTALYA