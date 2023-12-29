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Antalya'da Arkadaşının Evine İzinsiz Giren Şahıslar Tarafından Darp Edilen Kişi Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Arkadaşının Evine İzinsiz Giren Şahıslar Tarafından Darp Edilen Kişi Şikayetçi Oldu

Antalya'da bir kişinin, yurt dışında yaşayan arkadaşının evinin anahtarını izinsiz değiştiren şahıslar tarafından darp edilip zorla senet imzalattırdığı şikayeti üzerine yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise ruhsatsız silahlar ve senetler ele geçirildi.

Antalya\'da Arkadaşının Evine İzinsiz Giren Şahıslar Tarafından Darp Edilen Kişi Şikayetçi Oldu
29.12.2023 - 10:42,  Güncelleme: 10:44
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Antalya'da bir kişinin, yurt dışında yaşayan arkadaşının evinin anahtarını izinsiz değiştiren şahıslar tarafından darp edilip zorla senet imzalattırdığı şikayeti üzerine yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye öre A.K. isimli bir vatandaşın, yurt dışında yaşayan arkadaşına ait Kepez ilçesinde bulunan dairesinin anahtarını izinsiz değiştiren F.G. ve bu kişinin adamları olduğu iddia edilen M.O., A.D. ve H.İ.B. tarafından bahse konu evde darp edildiği, iki adet toplamda 4 milyon TL tutarında senet imzalattırıldığı şikayeti üzerine polis harekete geçti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet pompalı diye tabir edilen tüfek, 60 adet fişek, 5 adet tabanca şarjörü, 16 kartuş ve müştekiye ait 4 milyon TL tutarında iki adet senet ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Arkadaşının Evine İzinsiz Giren Şahıslar Tarafından Darp Edilen Kişi Şikayetçi Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Arkadaşının Evine İzinsiz Giren Şahıslar Tarafından Darp Edilen Kişi Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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