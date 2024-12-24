Antalya'da Asayiş Operasyonu: 184 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Asayiş Operasyonu: 184 Tutuklama

Antalya\'da Asayiş Operasyonu: 184 Tutuklama

Antalya'da son bir haftada 184 şahıs tutuklandı, 163 bin 814 kişi sorgulandı. Denetimlerde 15 araç ele geçirildi.

24.12.2024 11:59
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Antalya'da son 1 haftada asayiş olaylarına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp adli makamlara sevk edilen 184 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek, cinsel suçlar ve hırsızlık suçları" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ile ilgili uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda; emniyet ekipleri tarafından 163 bin 814 şahıs sorgulandı, 454'ü aranan şahıs olmak üzere toplam bin 659 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 184 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 29 bin 2 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu denetimlerde çalıntı, hacizli ya da yakalama kararı bulunan 15 araç ele geçirildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 747 geçici konaklama yeri ve 46 kiralık araç firması kontrol edilirken, denetimlerin sonucunda 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Operasyonlar kapsamında; 59 adet ateşli silah, bin 235 adet fişek ve tüfek kartuşu, 2 adet kesici alet, çeşitli döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asayiş Operasyonu: 184 Tutuklama - Son Dakika

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