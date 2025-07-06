Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Hayatını Zor Kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Hayatını Zor Kurtardı

Antalya\'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Hayatını Zor Kurtardı
06.07.2025 16:24  Güncelleme: 16:32
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Antalya'da hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan, fıstık tarlasında uyuyan çiftçiye saldırdı. Saldırıya uğrayan Süleyman Kır, aslanla boğuşarak canını zor kurtardı. Olayın ardından aslan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya'da gece saatlerinde hayvan parkından kaçan Zeus isimli erkek aslan, fıstık tarlasında uyuyan çiftçiye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çiftçi Süleyman Kır, o anları cep telefonu kamerasına anlattı. Kır, "Biraz güçlü olmasaydım, şu anda bende belki de yoktum. Başka birisi olsa kendini savunamasa ölmüştü" dedi.

Dün gece saat 03.30 sıralarında Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan hayvan parkında meydana gelen olayda Zeus isimli erkek aslanın kafesinden kaçtığı ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ve aslanın izini sürmeye başlayan ekipler, aslanın kaçtığı parka 700-800 metre ileride bir otelin arka kısmından gelen boğuşma sesleri üzerine sesin geldiği noktayla gitti. Burada Zeus'un bir vatandaşa saldırdığını gören polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş ederek aslanı uzaklaştırdı. Zeus isimli aslan, sabaha kadar izini kaybettirdi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda yeniden izine rastlanan aslan için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Jandarma HAYDİ ekipleri ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleriyle geniş çaplı arama başlatıldı. Saat 11.30 sularında ormanda bulunan Zeus, uzun uğraşlar sonucunda vurularak itlaf edildi.

Tarlasında uyuyan adama saldırdı

Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman Kır (53) ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan Kır, buradan da doktor oğlu ile birlikte kendi araçları ile Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Süleyman Kır, yolda aslanın kendisine saldırdığı anları cep telefonu kamerasına anlattı.

"Bir anda üzerime çöktü"

Gece eşiyle birlikte fıstık bahçesini suladıktan sonra kamyonetin yanında uyuduklarını ve saldırının da bu sırada gerçekleştiği söyleyen Süleyman Kır, "Sabah 04.30 - 05.00 sıralarıydı, fıstık bahçesini sulamak için tarladaydık. Bir ses geldi. Üzerimdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üzerime çöktü. Bayağı bir mücadele ettim boğuştuk. O sırada baldırımdan ısırdı, boynunu sıktım. O sırada kaçtı, 10 metre ilerde dikildi biraz. Kolluk kuvvetleri anons etmeye başladı. Yakınlardı ama vurmak istemediler" dedi.

"Kendimi savunmasam ölmüştüm"

Yaşanan olayla ilgili sorumlulardan şikayetçi olacağını belirten Kır, "Çocuk parkı olmayacak yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Ne bir güvenlik var, ne bir şey var. Bunların sorumlusu kimse ruhsatı verenlerin hepsinden tek tek davacı olacağım. Mal sahibinden de davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım, şu anda bende belki de yoktum. Başka birisi olsa kendini savunamasa ölmüştü. Kim verecek bunun hesabını. Kendi aracımızla Antalya'ya gidiyoruz. Hastaneden bir yatak dahi vermek istemediler. Şu halimle benden bir yatağı dahi sakındılar. Benim bu halim ney, ben yokta olabilirdim. 10 metreden silah sıktılar vuramadılar" ifadelerini kullandı.

"Babam hayatta olmayabilirdi"

Aslan'ın saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Kır'ın Elmalı Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan oğlu Ahmet Kır ise, babasının canını zor kurtardığını söyleyerek, "Sabaha karşı tarladayken, aslanın saldırısına uğradı. Aslanla boğuşarak canını zor kurtardı. Şu anda hayati bir tehlikesi yok ama vücudunda derin yaraları mevcut. Şu anda babamın hastanede tedavisi ile uğraşıyoruz, ama cenazesi ile de uğraşabilirdik. Hukuken bu olayın peşinde olacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Süleyman Kır, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Hayatını Zor Kurtardı - Son Dakika

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