Antalya\'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çocuk, yeğeninin baraj gölüne düşen terliğini almak için girdiği suda kayboldu. Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Oymapınar Mahallesi'ndeki ablasının yanına gelen lise 3. sınıf öğrencisi Özgür Günel (16), küçük yaştaki yeğeninin terliğinin göle düştüğünü fark etti. Günel, terliği almak için suya girdikten sonra gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı. - ANTALYA