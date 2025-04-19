Antalya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Antalya'da aralarında bir süredir husumet bulunan iki arkadaşın sosyal medya üzerinden başlayan atışmaları kavgayla son buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 11 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Muhammed Ali Durmuşer hastanede yaşam mücadelesi verirken 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 21202 sokak üzerinde meydana gelen olayda daha önceden yakın arkadaş olan Muhammed Ali Durmuşer ve Hikmet E. arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki arkadaşın arası bozulurken zaman zaman sosyal medya üzerinden atışmalar yaşandı. 16 Nisan gecesi sahibi olduğu marketi kapatan Durmuşer evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Bu sırada Durmuşer'in evinin bulunduğu sokağa gelen Hikmet E., aracıyla bir süre burada bekledi.

Kanlar içerisinde buldular

Durmuşer'in evine geldiğini gören Hikmet E., aracıyla 21202 sokak üzerindeki kendi evine doğru hareket etti. Hikmet E.'nin arkasından giden Durmuşer birkaç dakika sonra eşini arayarak saldırıya uğradığını ve bıçaklandığını söyledi. Muhammed Durmuşer'in belirttiği yere giden eşi ve yakınları genç adamı yerde kanlar içerisinde buldu. 112 Acil çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Durmuşer hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

11 bıçak darbesi

Olayla ilgili olarak Hikmet E., İ.E. ve M.E. gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Hikmet E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.E. ve M.E. ise serbest bırakıldı. Sırt, karın ve kasık bölgesinden aldığı 11 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Muhammed Ali Durmuşer'in ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

"Beni bıçakladılar, ölüyorum ben"

Eşinin olay sonrası kendisini telefonla aradığını ve "Aileme haber ver ölüyorum ben" dediğini söyleyen Muhammed Ali Durmuşer'in eşi Cennet Durmuşer, "Ben eşimi aradığımda eve geldiğini söylemişti. Sonra beni bıçakladılar diye aradı. Eşim eve gelmeden bıçaklayan şahıs bizim evin önünde arabası ile bekliyordu. Eşimi görünce 'Eve gel seni bekliyorum' diye bağırdı. Eşimde onun arkasından gitti. 3 dakika içinde oldu olay, 11 tane bıçak darbesi var. Eşim beni aradı 'Beni bıçakladılar. Aileme haber ver ölüyorum ben' dedi. Telefon kapandı, ben tekrar aradığımda bıçaklayan kişinin ağabeyi çıktı telefona. 'Eşini görmek istiyorsan gel' dedi. Korktuğum için 'Beni de mi öldüreceksin' diyerek telefonu kapatıp herkese haber verdim. Oraya gittiğimizde yerde kanlar içinde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

"Adalete güveniyoruz"

Oğluna pusu kurulduğunu iddia eden baba Abdulkadir Durmuşer ise, "Benim oğlum Aksu'da herkes tarafından sevilen bir esnaftır. Sosyal medyadan günlerdir mesajlaşmalar oluyordu. Bir gün önce 'Az kaldı, seni çok kötü enseleyeceğim' diye mesaj atmış. O gün de evin önüne geldiğinde Hikmet E.'nin evin önünde beklediğini görüyor. Oğluma çirkin sözler söyleyerek onu tahrik ederek üzerine çekiyor. Evinin önüne götürüyor, orada da oğlum kurulan pusuya düşüyor. Arabadan iner inmez bıçaklamaya başlıyorlar. Evlerini bastı süsü vermek için oğlumun arabasını da içeriye alıyorlar. Adalete güveniyoruz, herkes hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

"Sosyal medyadan tehditleri vardı"

Daha önceden sıkı arkadaş olan Durmuşer ve Hikmet E. arasında bir süredir sorunlar olduğunu belirten Muhammed Ali Durmuşer'in arkadaşı İbrahim Atılgan da, "Gece 01.25'te birlikte marketi kapatarak evlere dağıldık. 01.40'ta benim eve ulaşıp ulaşmadığımı sormak için aradı. 10 dakika sonrada olayın haberi geldi. İkisi de esnaf, yaklaşık 1 aydır sosyal medya üzerinden sana şunu yapacağız diyerek sözlü tehditleri var" şeklinde konuştu. - ANTALYA