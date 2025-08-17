Antalya'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

17.08.2025 22:17
Cezaevinden çıkan şahıs, eski sevgilisi ve erkek arkadaşını bıçaklayarak kaçtı; kadın ağır yaralı.

Antalya'da cezaevinden çıkan şahıs, evine girdiği eski sevgilisi ve erkek arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 16.30 sırlarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında oturan Z.K. (36) erkek arkadaşı U.D. (44) ile birlikte eve geldi. Daireye giren Z.K. ve U.D., bir süredir cezaevinde olduğu öğrenilen Z.K.'nın eski sevgilisi M.T. (46) ile karşılaştı. 3 kişi arasında bir anda kavga çıkarken, M.T. eline geçirdiği bıçakla Z.K.'yı karın bölgesinden, U.D.'yi ise kolundan yaraladı. M.T. olay yerinden kaçarken, sesler üzerine aşağıya inen apartman sakinleri, kadın ve erkek arkadaşını kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, yaralı Z.K. ve U.D.'ye sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Z.K., Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

"Onlar yokken eve girmiş"

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, "Bağırışlara çıktık, ağabey 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine" dedi.

Bülent Özkan ise, "Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de 'Bıçaklandım' diye bağırıyordu. Sonradan olay yerine gidip ambulansı aradık. Sonradan bir tane de kadının yaralı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın yaşandığı daire içerisinde ve çevrede inceleme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, antalya, Suç, Son Dakika

