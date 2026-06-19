Ekmek teknesinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Ekmek teknesinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Ekmek teknesinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu
19.06.2026 09:46  Güncelleme: 09:53
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir bilgisayar tamir dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri sahibi, malzemelerinin yandığını görünce yere çöküp gözyaşı döktü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bilgisayar tamiri yapılan bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yerine gelip malzemelerin yandığını gören iş yeri sahibi, yere çökerek gözyaşı döktü.

Yangın, dün saat 23.20 sıralarında Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bilgisayar tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü

Yangının çıktığı iş yerinin sahibi Mustafa Karaman, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. İş yerinin yandığını gören Karaman, yere çökerek uzun süre gözyaşı döktü. Şahıs, çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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