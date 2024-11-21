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Antalya'da Çalıntı Eşya Operasyonu

Antalya\'da Çalıntı Eşya Operasyonu

Antalya'da çalıntı eşya satan 11 hurdacıya operasyon düzenlendi, 6 iş yeri mühürlendi.

21.11.2024 15:56
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Antalya'da çalıntı eşyaları alan hurdacılara yönelik düzenlenen operasyonda, para cezası uygulanan 11 iş yerinden 6'sı mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının hurdacılara para karşılığı satıldığı tespit edildi. Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren 11 iş yerine, 11 ekip ve 39 polis eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İş yerlerinde yapılan aramada 1 adet su pompası, 1 adet su motoru, 1 adet monitör, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet fişli spiral, 12 adet şarjlı matkap, 1 adet hilti, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet akü, 1 adet beton mikser, 1 adet av tüfeği ve kamuflaj kılıfı, 1 adet kütüklük ve kütüklüğe takılı 23 adet av tüfeği fişeği, 1 adet şasisi kazıntı olan motosiklet ve 3 adet bisiklet ele geçirildi. Çalıntı eşyalar muhafaza altına alınırken, 6 iş yeri mühürlendi. Ayrıca 11 iş yerinin tümüne idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çalıntı Eşya Operasyonu - Son Dakika

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