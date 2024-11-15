Antalya'da Çöp Dolu Ev Temizlendi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Çöp Dolu Ev Temizlendi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

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Antalya Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi'ndeki bir evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Evin sahibi uyarılmasına rağmen çöpleri temizlemedi, bu nedenle yasal izinle temizlik yapıldı ve ev dezenfekte edildi.

15.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:56
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Antalya'da bir evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

ANTALYA - Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi'nde çöp biriktirilen bir evi, temizlik çalışmasıyla sağlıklı hale getirdi. İlaçlama da yapılan konuttan üç kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi 2961 Sokakta bulunan bir konutun bahçesinde biriktirilen atıkları geçtiğimiz yıl temizlemişti. Sahibi tarafından toplanan atıkların biriktirilmesiyle konut, bir yıl içerisinde yeniden çöp eve dönüştü.

Mahalle sakinleri de, evden gelen kötü kokular nedeniyle Kepez Belediyesi'ne şikayette bulundu.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerinde yaptıkları incelemede evde çöp biriktirildiğini tespit etti. Zabıta, ev sahibine yazılı tebligat vererek, çöpleri kaldırmasını istedi. Ancak, tebligatta verilen sürenin sonunda evdeki çöplerin temizlenmediği görüldü. Bunun üzerine Kepez Belediyesi, gerekli yasal izinleri aldıktan sonra evde temizlik çalışması yaptı.

3 kamyon çöp çıkarıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde evin çevresinde yaptığı tahliye ve temizlik çalışmasında çöpleri çıkararak, kamyona yükledi. Konuttan 3 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çöplerden arındırılan evi, ilaçlama yaparak, dezenfekte etti. Temizlik çalışmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği şikayeti giderilirken aynı zamanda çöp ev tekrar yaşanabilir hale getirildi.

Evin çöplerden temizlenmesinden memnun olan mahalle sakinleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, çevre sağlığını olumsuz etkilemesi ve vatandaşların şikayetine neden olmasından dolayı konutlarda atık biriktirilmesine yasalar çerçevesinde müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

(BLT-SM-NSO-Y)

Antalya\'da Çöp Dolu Ev Temizlendi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çöp Dolu Ev Temizlendi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Çöp Dolu Ev Temizlendi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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