Antalya\'da Dehşet: Genç Kızı Vurdu, İntihar Etti

Antalya'da kimlik kontrolünden yanındaki 17 yaşındaki kızla kaçan şahıs, yakalanacağını anlayarak saklandığı odunlukta önce genç kızı başından vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, hakkında arama kararı bulunan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt, durumundan şüphelenen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçtı. Takibe alınan Bozkurt, 17 yaşındaki arkadaşı E.G ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Eve alınmayan ikili, binanın odunluk bölümüne saklandı.

Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edilirken, ekipler bir süre sonra Bozkurt'un yerini tespit etti. Bozkurt, silahlı olduğunu ve yaklaşmaları halinde hem E.G'yi hem de kendisini vuracağını söyledi. Bozkurt, önce 17 yaşındaki arkadaşı E.G'yi başından vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla kendi başına ateş etti. Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde E.G ve Sezer Bozkurt'u yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bozkurt da kurtarılamadı.

E.G'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA