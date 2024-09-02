Antalya'da Devrilen Midibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Devrilen Midibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen midibüsün altında kalan sürücü Kadir Korkmaz, hayatını kaybetti. Kaza, D400 karayolu üzerindeki Belkıs köprüsü ile Serik ilçesi arasında meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, Korkmaz'ın cesedi araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

02.09.2024 19:59
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Devrilen midibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak devrilen midibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, D400 karayolu üzeri, Belkıs köprüsü ile Serik ilçesi arasındaki güzergahta gece saat 03: 00 sıralarında meydana geldi. Kadir Korkmaz'ın kullandığı 07 AFC 998 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsün altında kalan sürücü Kadir Korkmaz'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Korkmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kadir Korkmaz'ın kaza öncesi havalimanına yolcu almaya gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Devrilen Midibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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