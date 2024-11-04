Antalya'da Dolandırıcı Hakim Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Dolandırıcı Hakim Yakalandı

Antalya\'da Dolandırıcı Hakim Yakalandı

Ağır ceza hakimi kılığına giren 2 dolandırıcı, vatandaşları dolandırarak tutuklandı.

04.11.2024 16:50
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Antalya'da kendilerini ağır ceza hakimi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcı tanıdıklarıyla adli sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyleyip dosya masrafı, bloke işlemleri ve arabuluculuk ücreti aldıkları, sosyal medya üzerinden telefon satmak isteyen vatandaşları da adliye çevresinde cübbe giyerek dolandırdığı tespit edilen şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Antalya merkezli olarak Bursa ve Yalova'da dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini ağır ceza hakimi olarak tanıtarak savcı arkadaşlarının olduğunu, adli sorunları çözüme kavuşturabileceklerini söyleyip, vatandaşlardan dosya masrafı, bloke işlemleri ve arabuluculuk ücreti aldıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili ekipler çalışmalarını genişletti. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden telefon satışı yapan vatandaşlarla adliye binası ve çevresinde hakim cübbesi giyip görüşme yaptıktan sonra satışa sunulan telefonların ücretlerini ödemeyerek dolandırıcılık yaptığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonla Ç.V. ve F.B.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ağır Ceza Hakimi olarak adlarına düzenlenmiş sahte kimlik kartları, kaşe, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Dolandırıcı Hakim Yakalandı - Son Dakika

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