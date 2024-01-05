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Antalya'da Elektrikli Scooterlara Cezalar Yağdı - Son Dakika
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Antalya'da Elektrikli Scooterlara Cezalar Yağdı

Antalya'da yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve kaldırımları istila ederek yaya geçişini engelleyen 210 elektrikli scooter sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, 155 scooter trafikten men edildi.

Antalya\'da Elektrikli Scooterlara Cezalar Yağdı
05.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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Antalya'da yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve kaldırımları istila ederek yaya geçişini engelleyen elektrikli scooterlere ceza yağdı. Trafik ekipleri, 210 scooter sürücüsüne para cezası uyguladı, 155 scooteri de trafikten men etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, dün il genelinde eş zamanlı olarak elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşların tedirgin olmasına yol açan ve yayaları zor durumda bırakmakla birlikte, usulsüz kullanımı trafikte düzensizliğe neden olan scooter ve sürücülerini durdurarak cezai işlem yaptı.

Denetimlerde, 210 elektrikli scooter sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 155 scooter da trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Elektrikli Scooterlara Cezalar Yağdı - Son Dakika


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