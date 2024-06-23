Antalya'da Eski Eşiyle Tartışan Şahıs Boğazını Keserek Öldürdü - Son Dakika
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Antalya'da Eski Eşiyle Tartışan Şahıs Boğazını Keserek Öldürdü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşiyle tartıştıktan sonra boğazını keserek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan soruşturmada, zanlının eski eşiyle barışmak için Antalya'ya geldiği ancak teklifin reddedilmesi üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı.

23.06.2024 18:47
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşiyle tartıştıktan sonra boğazını keserek öldürüp başında bekleyerek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48) boşandığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldürmüştü. Olay sonrası kimseyi yanına yaklaştırmayan ve Çağıran'ın yaşayıp yaşamadığını kontrol eden zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Antalya Eniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Abdülkadir K.'nın Kurban Bayramı'nın son günü olan 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldiğini ve 4 gün boyunca eski eşini takip ettiğini belirledi. Abdülkadir K.'nın ilk ifadesinde, eski eşiyle barışmak için Antalya'ya geldiğini, Ayten Çağıran'ı barışma teklifini geri çevirince çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. "Pişmanım, bir anlık sinirle bu durum yaşandı" diyen zanlının 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'kötü muamele' suçlarından kaydı bulunduğu, Çağıran ile evli olduğu dönemde eski eşinin hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma nedenlerinin Abdülkadir K. tarafından uygulanan şiddet olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eski Eşiyle Tartışan Şahıs Boğazını Keserek Öldürdü - Son Dakika

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