Antalya'da ev sahibinin ulaşamadığı kişi evde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da ev sahibinin ulaşamadığı kişi evde ölü bulundu

Antalya\'da ev sahibinin ulaşamadığı kişi evde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ev sahibi Ali Durmuş Tok'a ulaşamayınca durumu bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Tok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Tok'un Gazipaşa'da kimsesinin olmadığı belirtildi. Evde yapılan incelemede ruhsatsız bir tabanca bulundu.

19.05.2024 23:41
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ev sahibinin ulaşamadığı bir kişi evin ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi 6. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Durmuş Tok'a (58) ulaşamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisle eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Tok'un cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatının ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tok'un Gazipaşa'da kimsesinin olmadığı kaydedildi. Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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