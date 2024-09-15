Antalya'da Evde Kavga: 16 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Evde Kavga: 16 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde alkol alarak kavga eden iki gençten biri, çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Adem E. Y., karın ve boynundan vuruldu. Arkadaşı B.Ş. gözaltına alındı.

15.09.2024 14:20  Güncelleme: 14:26
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İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Alkol aldıktan sonra çıkan kavgada silah patladı, 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, arkadaşı gözaltına alındı

Karnı ve boynundan kurşun giriş ve çıkışı belirlenen gencin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da evde alkol alıp kavga eden gençlerden biri tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin karında ve boynunda kurşun giriş izi tespit edilirken, apartmandan çıkarken yakalanan arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olay, gece 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi 173 sokaktaki lüks bir sitede bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. Y. ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen sağlık ekipleri Adem. E. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandan çıkan B.Ş.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tartışma kanlı bitti

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah daha olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden gencin karın ve boyun kısmında kurşun giriş çıkış olduğu tespit edildi. B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E. Y. ile birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay anında odada bulunan bir köpek ise belediye ekiplerince evden alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri köpeğin alınmasının ardından evde çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Evde Kavga: 16 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Evde Kavga: 16 Yaşındaki Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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