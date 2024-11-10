Antalya'da Feci Kaza: Tofaş İkiye Bölündü

3.Sayfa

Survivor\'a doymadı! Bu yıl için çok konuşulacak sözler

Mahkemede Nevzat\'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir

Antalya'da feci kaza: Direğe çarpan Fiat Tofaş ikiye bölündü, sürücü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığı Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Mustafa T.'nin idaresindeki 07 AOU 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Şiddetli bir şekilde yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği aracın üzerine düşerken otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsünün olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.