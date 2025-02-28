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Antalya'da FETÖ ve Kaçakçılık Operasyonları

Antalya\'da FETÖ ve Kaçakçılık Operasyonları

Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 62 kişi tutuklandı, milyonlarca makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

28.02.2025 12:36
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Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 95 şüpheliden 62'si tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik baskınlarda ise milyonlarca makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan gözaltına alınan 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 62 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslara operasyon

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli ve "Zimmet" suçuna karıştığı tespit edilen 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Öte yandan, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 7 kişi hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yerleri, depolar ve ikametlerde yapılan aramalarda; 4 milyon 10 bin adet makaron, bin litre kaçak içki ve 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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