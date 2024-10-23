Antalya\'da Freni Patlayan Kamyon Devrildi

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Antalya'da freni patlayan gübre yüklü kamyon Jandarma ve Polisin ortak uygulama noktasına dalarak devrildi. Yol Kontrol Noktasında görevli Jandarma ve Polis ekiplerinin kamyonu erken fark etmeleri sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda Akseki istikametinden gelen seyir halindeki Kadir K.'nın kullandığı 07 B 2481 plakalı hayvan gübresi yüklü Ford marka kamyonun freni patladı. Aracı kontrol etmekte zorlanan sürücü Hacıobası Yol Kontrol noktasının içerisinden geçerek, kontrol noktası çıkışında bulunan virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Yol Kontrol Noktasında görevli Jandarma ve Polislerin kamyonu erken fark etmeleri sayesinde facianın eşiğinden dönülürken süratli bir şekilde bariyerlere çarpan kamyon devrildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Ters dönen araçta çıkan yangın kontrol noktasında görevli personel ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan kamyon sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yolun sağ şeridinde ters dönmesi ve yola gübre dökülmesi nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun vinçle bulunduğu kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA