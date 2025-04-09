Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, 9 kadın kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, kadınları tehdit yoluyla fuhuşa zorlayan şüpheliler tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, mağdur durumda olduğu belirlenen 9 kadın refakate alınarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. Şüphelilere ait cep telefonları ile birlikte Türk Lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi.

"Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi