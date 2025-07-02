Antalya'da Fuhuş ve Yağma Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Fuhuş ve Yağma Operasyonu

Antalya\'da Fuhuş ve Yağma Operasyonu
02.07.2025 13:03
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Antalya'da fuhuş bahanesiyle zorla para alan 28 şüpheli, 'Gece avı' operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da fuhuş bahanesiyle kendi belirledikleri ev, pansiyon ve otellerde müşterilerle buluşup ardından silah ve bıçak tehdidiyle şahıslardan zorla para alan 28 şüpheli 'Gece avı' adı verilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağma (gasp) suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda fuhuş bahanesiyle kendi belirledikleri günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde, internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları şahıslarla buluşma sağlayan, buluşma esnasında da kesici, delici ve ateşli silah kullanarak cebir ve şiddet yolu ile vatandaşlardan zorla para alan 29 şahsı tespit etti.

Gece avı adıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli şahıs ile birlikte 4 aylık projeli çalışma sürecinde toplam 28 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 4 adet ateşli silah, 2 adet şarjör, 27 adet fişek/kartuş, 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Nitelikli Yağma" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Fuhuş ve Yağma Operasyonu - Son Dakika

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