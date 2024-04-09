Antalya\'da Gece Kulübüne Motosikletli Saldırı: 10 Kişi Yakalandı

Antalya'da gece kulübüne motosikletli 2 kişinin ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği midyeci yaralanarak yere yığıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Araştırmada çok sayıda güvenlik kamerası saatlerce izlendi. Yapılan incelemelerin ardından olayı azmettiren ve gerçekleştiren kişilerin de içerisinde yer aldığı 10 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olay ve operasyonlar anları kameralara yansıdı.
Olay, 2 Mart günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Koçhan (44), ateşli silah ile ense kısmından 1 adet giriş-sol yanak çıkış ve sol kalça kısmından 1 adet giriş şeklinde hayati tehlike arz etmeyecek ölçüde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Cinayet büro amirliği ekipleri adım adım iz sürdü
Yapılan incelemede gece kulübü önündeki 34 YL 222 ve 07 SV 338 plaka sayılı araçların isabet alarak zarar gördüğü görüldü. Yapılan araştırmalarda yaralı şahsın gece kulübü önünde midye sattığı, Düden Şelalesi istikametinden gelen ve plakası alınamayan motosiklet üzerindeki iki şahsın iş yerine doğru ateş ederek kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 4 adet 7,65 minimetre kovan bulunarak muhafaza altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Araştırmada çok sayıda güvenlik kamerası saatlerce izlendi.
Suç makinesi çıktılar
Araştırmalar sonucunda 30 adet suç kaydı bulunan Ozan P.'nin (36) iş yeri sahibi ile tartışma yaşayan ve olayı azmettiren şahıs olduğu öğrenildi. 25 adet suç kaydı bulunan Hüseyin A.'nın (28) yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, olay sonrasında Konya'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandığı belirlendi. 27 suç kaydı bulunan Fırat S.'nin (23) yaralama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdiği ve Adana'da olduğu, 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa P.'nin (23) azmettirici olan Ozan P.'nin kardeşi olduğu ve olayı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklıkta bulunduğu, 6 adet suç kaydı bulunan Salih K.'nin (34) motosiklet tamircisi olduğu, şüphelilere motosiklet temin ettiği belirlendi.
Ozan K.'nin (26), Salih K.'nin kardeşi olduğu, şüphelilere motosiklet temin ettiği, Mustafa İ.'nin (45) olay süresince şüphelilerle irtibatlı olduğu ve olaydan önceki günlerde birlikte hareket ettikleri, Tahir C.Y.'nin (24) olay öncesinde ve sonrasında şüphelileri evinde saklayan şahıs olduğu tespit edildi.
Operasyon için düğmeye basıldı
Yapılan tespit çalışmaların ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Alınan mahkeme kararı istikametinde 6 Nisan günü faaliyete geçilmek üzere şüphelilerin yakalanabilmesi için Adana'da 2, Serik ilçesinde 1 ve il merkezinde 8 adrese eş zamanlı olarak yapılacak operasyon için toplam 14 ekip ve 2 polis özel harekat timi görevlendirildi. Yapılan operasyon sonucu şüphelilerden Ozan P., Mustafa P., Ozan K., Mustafa İ. ve Salih K. saat 06.30 itibariyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ozan P.'nin Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki adresinde yer alan iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız ve ibaresiz tabanca ile 99 adet 9 minimetre fişek ele geçirildi.
Tek tek yakalandılar
Şüpheli Fırat S. Adana'da, Tahir C.Y. ise Serik ilçesinde yakalandı. Ayrıca olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen Uğur E. Alayla ilçesinde yakalandı. Şüpheli Mehmet A., Kepez ilçesinde yakalandı. Yakalanan ve sorguları tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer taraftan motosiklet üzerinden ateş etme ve yaralama olayı ile operasyon anları kameralara yansıdı. Yaralama olayında motosikletle ile gelen iki kişinin ateş açtığı ve bir kişinin yaralanarak yere düştüğü görüldü. Operasyon anlarında ise şahıslar adreslerinde gözaltına alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Gece Kulübüne Motosikletli Saldırı: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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