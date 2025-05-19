Antalya\'da Gecekonduda Yangın: İçeride Çocuk Arandı

Antalya'da bir gecekonduda yangın çıktığı ve içeride küçük bir çocuğun bulunduğu ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin ikamet içerisinde yaptığı aramada kimseye rastlanmazken, söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6106. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evin salonundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye eri yanan evde çocuk aradı

Yangın kısa sürede büyürken, verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahaleye başladığı sırada vatandaşların içeride küçük yaşta bir çocuğun bulunduğunu söylemesi üzerine bir itfaiye eri içeri girdi. İtfaiye erinin gecekondu içerisinde yaptığı aramada kimseye rastlanmazken, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana geldi. - ANTALYA