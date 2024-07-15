Antalya'da Genç İrmağa Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Genç İrmağa Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Genç İrmağa Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayın ardından polis, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamayınca dalgıçlar da bölgeye gönderildi. Dalgıçlar tarafından yapılan sualtı taramasında gençin cansız bedeni 400 metre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkartıldı.

15.07.2024 00:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için ırmağa giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Şelale Mahallesi Şavlak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23) bir süre gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Dalgıçlar arama yaptı

Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye destek amacıyla gönderildi. Dalgıçların yaptığı sualtı taramasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre mesafede bulunarak kıyıya çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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