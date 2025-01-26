Antalya'da Güneşli Pazar Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Güneşli Pazar Keyfi

Geniş Video İzle

Kar yağışlarının ardından Antalya'da güneşli hava, sahilleri doldu. Antalyalılar deniz keyfi yaptı.

26.01.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek kesimlerinde kar etkili olan Antalya'nın sahilinde deniz keyfi

Güneşli havayı gören Antalyalılar sahile akın etti

ANTALYA - İki gündür devam eden yağışlı havanın ardından açan güneşi fırsat bilen Antalyalılar Pazar gününü Konyaaltı Sahilinde geçirdi.

Yurdun bir çok noktasında ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken kent merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kimi Antalyalılar aileleri ile birlikte yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarını yeşil alanlara kurarak piknik yapmayı tercih ederken, yabancı turistler ve yerleşik yabancılar güneşli havayı denize girerek değerlendirdi.

Güneşli havayı gören sahile koştu

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte neredeyse yaz mevsimini aratmayacak bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar bisiklet sürerek ve spor yaparak Pazar gününü değerlendirirken, kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bugün oynanacak olan Antalyaspor- Beşiktaş karşılaşması için Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini belirten, Mehmet Akif Zobu, "Ankara'dan maça gelmiştik. Ankara ayazından sonra buradaki sıcaklığı görüp de denize girmemek olmazdı. Böyle bir havayı bulmuşken direk değerlendirdik. Su baya dalgalı ama sıcak. Hoşuma gitti, Sahil genel olarak kalabalık, herkes gelmiş oturmaya, bizde bu şansı değerlendirdik. Bizim içinde çok iyi oldu.

"Denizi görünce girmek istedim"

Ailesi bile Ankara'dan gelen ve denizin keyfini çıkartan Talha Murat Zobu ise, "Ankara'dan geldim, burası çok sıcak. Ankara eksilerde iken burası 18 derece falan. Ben Ankara'da hiç deniz görmediğim için, burayı görünce denize girmek istedim. Sıcaklığı çok iyi girince alışıyorsun" ifadelerini kullandı. Çağrı Kaymer ise "Ankara'dan geldik Antalya'ya, gelmişken de denize girelim dedik. Ankara'da hava soğukken burası sıcak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Konyaaltı, Antalya, Güneşli, 3-sayfa, Turizm, Yaşam, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Güneşli Pazar Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Güneşli Pazar Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.