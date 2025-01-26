Antalya'da Güneşli Pazar Keyfi

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Yüksek kesimlerinde kar etkili olan Antalya'nın sahilinde deniz keyfi

Güneşli havayı gören Antalyalılar sahile akın etti

ANTALYA - İki gündür devam eden yağışlı havanın ardından açan güneşi fırsat bilen Antalyalılar Pazar gününü Konyaaltı Sahilinde geçirdi.

Yurdun bir çok noktasında ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken kent merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kimi Antalyalılar aileleri ile birlikte yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarını yeşil alanlara kurarak piknik yapmayı tercih ederken, yabancı turistler ve yerleşik yabancılar güneşli havayı denize girerek değerlendirdi.

Güneşli havayı gören sahile koştu

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte neredeyse yaz mevsimini aratmayacak bir yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı'nda kimi vatandaşlar bisiklet sürerek ve spor yaparak Pazar gününü değerlendirirken, kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bugün oynanacak olan Antalyaspor- Beşiktaş karşılaşması için Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini belirten, Mehmet Akif Zobu, "Ankara'dan maça gelmiştik. Ankara ayazından sonra buradaki sıcaklığı görüp de denize girmemek olmazdı. Böyle bir havayı bulmuşken direk değerlendirdik. Su baya dalgalı ama sıcak. Hoşuma gitti, Sahil genel olarak kalabalık, herkes gelmiş oturmaya, bizde bu şansı değerlendirdik. Bizim içinde çok iyi oldu.

"Denizi görünce girmek istedim"

Ailesi bile Ankara'dan gelen ve denizin keyfini çıkartan Talha Murat Zobu ise, "Ankara'dan geldim, burası çok sıcak. Ankara eksilerde iken burası 18 derece falan. Ben Ankara'da hiç deniz görmediğim için, burayı görünce denize girmek istedim. Sıcaklığı çok iyi girince alışıyorsun" ifadelerini kullandı. Çağrı Kaymer ise "Ankara'dan geldik Antalya'ya, gelmişken de denize girelim dedik. Ankara'da hava soğukken burası sıcak" şeklinde konuştu.